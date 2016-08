Fort Lauderdale er en by på sørøstkysten av USA, som ofte bare omtales som den amerikanske varianten av Venezia. Dette fordi byen har et sentrum som preges i stor grad av mange elvekanaler, som får det til å ligne på den italienske turistbyen. Med knappe 200 000 innbyggere er Fort Lauderdale som en liten by i amerikansk målestokk å regne, men med et antall årlige turister som er omtrent 60 ganger større enn innbyggertallet, så er det absolutt nok av folk i Fort Lauderdale – som for øvrig ligger i delstaten Florida.

Bilutleie

Flyplassen utenfor Fort Lauderdale heter Fort Lauderdale/Hollywood og er en internasjonal flyplass, som på mange måter fungerer som en mellomdestinasjon som kobler sammen USA med Europa. Følgelig er det på denne flyplassen at mange av turistene som besøker Fort Lauderdale lander, og derfor er også utvalget av bilutleiere aller best her. Verdenskjente kjeder som Avis, Hertz og Enterprise tilbyr bilutleie her, sammen med amerikanske kjeder som Dollar, E-Z og Thrifty Car.

Attraksjoner nær Fort Lauderdale

Fort Lauderdale er verdenskjent for sine flotte sandstrender og for sitt unike sentrum som kombinerer moderne bygninger med Venezia-lignende elvekanaler. Følgelig er det å spasere i sentrum og nyte det herlige Florida-klimaet på en av byens mange sandstrender noe av det man aller helst vil bruke ferien på. Leiebil får du først bruk for når du skal oppleve resten av Florida, der avstanden til langt større Miami i sør er på kun knappe fem mil. Ta også en kjøretur til storbyen Orlando, som med sine mange fornøyelsesparker – deriblant Disneyland – absolutt bør oppleves dersom man reiser med barn.

Kjøretips

Kjøring i USA, Florida og Fort Lauderdale er stort sett veldig greit. Veiene som kobler sammen de ulike byene er store med mange filer, og ofte går det rett frem uten de store høydeforskjellene. Fort Lauderdale har et relativt kompakt sentrum, men det er uproblematisk å ta seg frem her. Husk at det er tillatt å ta til høyre i de fleste lyskryss selv om det er rødt (vanlig vikeplikt gjelder). I USA er det også vanlig med STOPP-skilt i stedet for lyskryss i de mindre kryssene, og her skal man stanse helt før man kjører videre.