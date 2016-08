Los Angeles, englenes by og bosted for mange av verdens største kjendiser. Den gigantiske millionbyen er en gigantisk smeltedigel av mange forskjellige kulturer, og det er en by svært mange nordmenn drømmer om å besøke. Los Angeles strekker seg over enorme arealer, og har nesten 20 millioner innbyggere i storbyområdet. Følgelig er leiebil nærmest en nødvendighet dersom man skal feriere i Los Angeles og oppleve Hollywood, sandstrendene, fornøyelsesparkene og shoppingmulighetene i den amerikanske storbyen.

Billeie

De fleste norske turister som reiser til Los Angeles lander på den internasjonale flyplassen LAX. Avstanden inn til selve sentrum av Los Angeles er en kjøretur på 30 minutter til 1 time – alt avhengig av trafikkforholdene. Direkte fra flyplassen går det shuttlebuss til de ulike leiebilselskapene, som har gigantiske anlegg med bilutleie like utenfor selve flyplasskjernen. Ettersom leiebil er en nødvendighet for å enkelt ta seg frem i Los Angeles, så anbefaler vi at du leier bil direkte fra flyplassen. Prisnivået er forholdsvis lavt, og man får mye bil for pengene, men husk at du ikke behøver å takke ja til selgerens tilbud om å oppgradere bilen. Du kan også prøve Bilutleie24.no eller Alamo

Attraksjoner du kan besøke



Los Angeles er en gigantisk by med hundrevis av attraksjoner og severdigheter. En kjøretur opp til Hollywood-skiltet er obligatorisk når man er turist i Hollywood, og man vil også kjøre til den berømte «Walk of Fame» og få med seg alle kjendisene her. Videre så kryr det av fornøyelsesparker i Los Angeles, der avstanden med bil kan være svært varierende alt avhengig av hvor i byen man oppholder seg. Vi anbefaler både Universal Studios, Disneyland og Six Flags. Obligatorisk er også et besøk på en av byens mange strender, der kanskje Santa Monica Beach er den mest kjente.

Tips til kjøring

Kjøring i Los Angeles er stort sett greit, men du kommer aldri til å være alene på veien. Det er svært mange biler på veiene i Los Angeles, og havner man i rushtrafikken, så kan man regne med å bruke flere timer på et par mil. Utover dette er veiene store og lett fremkommelige, men et par amerikanske kjøreregler er man nødt til å lære seg. For eksempel er det i mange lyskryss tillatt å ta til høyre på rødt (men man har naturligvis vikeplikt), samtidig som bruken av stopp-skilt er en hyppig erstatning for lyskryss. Her skal man stanse helt, og vanlige vikepliktsregler gjelder. Parkeringsmulighetene er stort sett gode over hele Los Angeles, med mange parkeringshus i sentrumsområdene, og gatelangs parkering i byen for øvrig.