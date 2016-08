San Francisco er ikke bare navnet på en god drink, men også en storby i det nordlige California langs den vestlige kysten av Nord-Amerika. Byen er kjent for sine liberale innbyggere, som består av alt fra hippier til homoforkjempere. Med i overkant av 800 000 innbyggere er San Francisco absolutt som en storby å regne, selv om byens størrelse havner et godt stykke ned på topplistene over folkestore byer i USA. Men i San Francisco bor svært mange mennesker på et lite areal, noe som gjør at selve bykjernen i den turistvennlige byen er meget kompakt.

Bilutleie

Reiser du til USA og San Francisco med fly, så lander du enten på Oakland Internasjonale Lufthavn øst for byen, eller den «offisielle flyplassen» i San Francisco som ligger sør for byen. Begge steder har rikelig med tilbydere av leiebil, som man kan bestille på nett i forveien og avhente direkte hos det respektive bilselskapet. Blant de største på leiebil i San Francisco-området har man kjeder som Budget, Dollar, Enterprise, Hertz, Thrifty og flere. Rett og slett er utvalget veldig stort, slik at man bør sammenligne priser før man bestiller leiebil i San Francisco (og resten av USA for øvrig).

Attraksjoner nær San Francisco

San Francisco er den optimale destinasjonen å oppleve med leiebil. En av byens mest berømte turistattraksjoner er nemlig en bro, i form av den verdenskjente Golden Gate Bridge. En kjøretur over denne er derfor nærmest obligatorisk. Videre så anbefaler vi også at man bor på hotell utenfor selve sentrum av San Francisco, og heller bruker bilen for å ta seg inn når man skal være turist. Du kan fint parkere leiebilen i sentrum av San Francisco, blant annet for å ta de ikoniske kabeltrikkene som går i sentrum av byen, og for å ta fergen ut til den berømte fengselsøya Alcatraz.

Noen kjøretips

San Francisco er en meget kompakt by, med mange bratte bakker i sentrum og tett mellom bygningene. Følgelig er kjøring i sentrum noe knotete, og man må regne med å bruke mange timer på å stå i kø. Også på hovedveien i San Francisco som ligger nede ved havkanten står køen stille i rushtrafikken, slik at man like gjerne kan unngå å bruke bilen i de verste trafikkperiodene. Utover dette så er veinettet oversiktlig og enkelt å kjøre på, og motorveier tar deg videre til neste storby. Husk at man i USA kan svinge til høyre på rødt lys (med mindre skilting oppgir annet), og at man er pålagt å stoppe bilen helt i kryss som har stoppskilt.

Kilder:

